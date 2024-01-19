Иноземцев Емельян Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иноземцев Емельян Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Фекла Емельяновна

Мать ребёнка: Иноземцева Ирина Савельевна

Хмелевка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Иноземцев Исай Емельянович

Мать ребёнка: Иноземцева Ирина Савельевна

Хмелевка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Иноземцев Павел Емельянович

Мать ребёнка: Иноземцева Ирина Савельевна

Хмелевка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
?.08.1762

Сын: Иноземцев Автоном Емельянович

Мать ребёнка: Иноземцева Ирина Савельевна

Хмелевка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
13.02.1763
Хмелевка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
16.09.1811
Хмелевка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иноземцева Ирина Савельевна

Место жительства
Неизвестно
Хмелевка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1805
Хмелевка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
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