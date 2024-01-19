Иноземцев Емельян Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1805
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Фекла Емельяновна
Мать ребёнка: Иноземцева Ирина Савельевна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Иноземцев Исай Емельянович
Мать ребёнка: Иноземцева Ирина Савельевна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Иноземцев Павел Емельянович
Мать ребёнка: Иноземцева Ирина Савельевна
Рождение ребёнка
?.08.1762
Сын: Иноземцев Автоном Емельянович
Мать ребёнка: Иноземцева Ирина Савельевна
Упоминание
13.02.1763
Упоминание
16.09.1811
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1805