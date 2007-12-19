Жерноклеева (Забелина) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жерноклеева (Забелина) Лидия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1930

Дата смерти

19.12.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жерноклеев Николай Васильевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жерноклеев Николай Васильевич

Озерск, Озерский, Челябинская область
Развод
Неизвестно

Муж: Жерноклеев Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жерноклеев Николай Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Озерск, Озерский, Челябинская область
Смерть
19.12.2007
Озерск, Озерский, Челябинская область
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