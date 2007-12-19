Жерноклеева (Забелина) Лидия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1930
Дата смерти19.12.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жерноклеев Николай Васильевич
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жерноклеев Николай Васильевич
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.12.2007