Чевалков Василий Константинович
Место рождения
Дата рождения21.03.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1861
Рождение ребёнка
18.10.1896
Дочь: Чевалкова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Чевалкова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
06.03.1911
Сын: Чевалков Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Чевалкова Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно