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Чевалков Василий Константинович

Место рождения

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай

Дата рождения

21.03.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1861

Отец: Чевалков Константин Александрович

Мать: Чевалкова Наталья Ильинична

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
18.10.1896

Дочь: Чевалкова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Чевалкова Александра Ивановна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
06.03.1911

Сын: Чевалков Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Чевалкова Александра Ивановна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чевалкова Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно