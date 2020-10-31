Анчутин Николай Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнчутин Николай Вячеславович

Анчутин Николай Вячеславович

avatar

Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

23.08.1959

Дата смерти

31.10.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1961 г.р.

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
13.02.1982

Жена: Анчутина Ирина Владимировна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.01.1983

Дочь: Захарова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Анчутина Ирина Владимировна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
31.10.2020
Космынино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close