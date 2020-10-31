Анчутин Николай Вячеславович
Место рождения
Дата рождения23.08.1959
Дата смерти31.10.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1982
Рождение ребёнка
28.01.1983
Дочь: Захарова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Анчутина Ирина Владимировна
Смерть
31.10.2020
Космынино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область