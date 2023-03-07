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(Гулина) Пелагея

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Место рождения

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область

Дата рождения

1779

Пол

Женский

Отец

1760 г.р.

Мать

1756 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Гулинъ Евдокимъ

Мать: Гулина Авдотья Григорьева

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
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