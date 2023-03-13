Гулина Авдотья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Гулинъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Гулинъ Григорий
Отец ребёнка: Гулинъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
1783
Сын: Гулинъ Петръ
Отец ребёнка: Гулинъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Гулинъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
1787
Сын: Гулинъ Иванъ
Отец ребёнка: Гулинъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
1792
Сын: Гулинъ Федоръ
Отец ребёнка: Гулинъ Евдокимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гулинъ Евдокимъ