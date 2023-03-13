Гулина Авдотья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулина Авдотья Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Гулинъ Евдокимъ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Гулинъ Григорий

Отец ребёнка: Гулинъ Евдокимъ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Гулинъ Петръ

Отец ребёнка: Гулинъ Евдокимъ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Гулинъ Евдокимъ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Гулинъ Иванъ

Отец ребёнка: Гулинъ Евдокимъ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Гулинъ Федоръ

Отец ребёнка: Гулинъ Евдокимъ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гулинъ Евдокимъ

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