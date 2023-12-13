Войняк (Ушицкая) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войняк (Ушицкая) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.05.1927

Муж: Войняк Яков Семенович

Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
01.04.1928

Сын: Войняк Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Войняк Яков Семенович

Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
04.10.1929

Дочь: Войняк Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Войняк Яков Семенович

Новоселица, Чернівецька область
Смерть
Неизвестно
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