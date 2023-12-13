Войняк (Ушицкая) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.05.1927
Рождение ребёнка
01.04.1928
Отец ребёнка: Войняк Яков Семенович
Рождение ребёнка
04.10.1929
Дочь: Войняк Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Войняк Яков Семенович
Смерть
Неизвестно