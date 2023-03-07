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Зубарев Степан Никитович

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Место рождения

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1673

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673

Отец: Зубарев Никита Иванович

Мать: не указана

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1692

Сын: Зубарев Лука Степанович

Мать ребёнка: не указана

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1697

Сын: Зубарев Никита Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1704

Сын: Зубарев Тимофей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Савиновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1719
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