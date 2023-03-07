Зубарев Степан Никитович
Место рождения
Дата рождения1673
Дата смертиПосле 1719
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673
Отец: Зубарев Никита Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1692
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1697
Сын: Зубарев Никита Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1704
Сын: Зубарев Тимофей Степанович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Савиновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1719