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Зубарев Тимофей Степанович
Зубарев Тимофей Степанович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1704
Дата смерти
После 1719
Пол
Мужской
Отец
Зубарев Степан Никитович
1673 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец:
Зубарев Степан Никитович
Мать: не указана
Смерть
После 1719
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