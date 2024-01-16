Колосова (Колосова) Марфа Фёдоровна
Место рожденияд. Подсмуринская Пронинской волости
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Колосов Фёдор Пантелеевич
Мать: Колосова Анна Михайлова
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Колосов Степан Аврамович (Абрамович)
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1846
Сын: Колосов Арсений Степанович
Отец ребёнка: Колосов Степан Аврамович (Абрамович)
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Колосов Степан Аврамович (Абрамович)
д. Подсмуринская Пронинской волости
Бракосочетание
1847
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Лукерья Степановна
Отец ребёнка: Колосов Степан Аврамович (Абрамович)
д. Подволочье
Смерть
Неизвестно