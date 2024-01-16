Колосова (Колосова) Марфа Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова (Колосова) Марфа Фёдоровна

Место рождения

д. Подсмуринская Пронинской волости

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Колосов Фёдор Пантелеевич

Мать: Колосова Анна Михайлова

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Колосов Степан Аврамович (Абрамович)

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1846

Сын: Колосов Арсений Степанович

Отец ребёнка: Колосов Степан Аврамович (Абрамович)

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1847

Сын: Колосов Иван Степанович

Отец ребёнка: Колосов Степан Аврамович (Абрамович)

д. Подсмуринская Пронинской волости
Бракосочетание
1847

Муж: Колосов Степан Аврамович (Абрамович)

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Лукерья Степановна

Отец ребёнка: Колосов Степан Аврамович (Абрамович)

д. Подволочье
Смерть
Неизвестно
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