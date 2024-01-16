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Колосов Степан Аврамович (Абрамович)

Место рождения

д. Сенинская (Сычиха) Бакшеевской волости

Дата рождения

1819

Дата смерти

03.03.1884

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Колосов Аврам Сысоевич

Мать: Колосова Катерина Наумовна

д. Сенинская (Сычиха) Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Пелагея Степановна

Мать ребёнка: Колосова Марфа Фёдоровна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1846

Сын: Колосов Арсений Степанович

Мать ребёнка: Колосова Марфа Фёдоровна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1847

Сын: Колосов Иван Степанович

Мать ребёнка: Колосова Марфа Фёдоровна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Бракосочетание
1847

Жена: Колосова Марфа Фёдоровна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Лукерья Степановна

Мать ребёнка: Колосова Марфа Фёдоровна

д. Подволочье
Смерть
03.03.1884
д. Подволочье
Причина смерти: от дряхлости
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