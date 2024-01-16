Колосов Степан Аврамович (Абрамович)
Место рожденияд. Сенинская (Сычиха) Бакшеевской волости
Дата рождения1819
Дата смерти03.03.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Колосов Аврам Сысоевич
д. Сенинская (Сычиха) Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Пелагея Степановна
Мать ребёнка: Колосова Марфа Фёдоровна
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1846
Сын: Колосов Арсений Степанович
Мать ребёнка: Колосова Марфа Фёдоровна
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Колосова Марфа Фёдоровна
д. Подсмуринская Пронинской волости
Бракосочетание
1847
Жена: Колосова Марфа Фёдоровна
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Лукерья Степановна
Мать ребёнка: Колосова Марфа Фёдоровна
д. Подволочье
Смерть
03.03.1884
д. Подволочье
Причина смерти: от дряхлости