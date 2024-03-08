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Игин Иван Афанасьевич

Место рождения

Хорумпаульские юрты Березовский уезд

Дата рождения

1740

Дата смерти

23.07.1774

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Игин Афанасей

Мать: не указана

Хорумпаульские юрты Березовский уезд
Рождение ребёнка
1755

Сын: Игин Алексей Иванович

Мать ребёнка: не указана

хорымпаульские юрты Березовский уезд
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Остерова Акилина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Хорымпаульские юрты Березовский уезд
Рождение ребёнка
14.05.1770

Сын: Игин Сидор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Хорымпаульских юрт Березовский уезд
Смерть
23.07.1774
Утонул
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