Игин Иван Афанасьевич
Место рожденияХорумпаульские юрты Березовский уезд
Дата рождения1740
Дата смерти23.07.1774
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Игин Афанасей
Хорумпаульские юрты Березовский уезд
Рождение ребёнка
1755
хорымпаульские юрты Березовский уезд
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Остерова Акилина Ивановна
Хорымпаульские юрты Березовский уезд
Рождение ребёнка
14.05.1770
Сын: Игин Сидор Иванович
Хорымпаульских юрт Березовский уезд
Смерть
23.07.1774
Утонул