Остерова (Игина) Акилина Ивановна
Место рожденияХорымпаульские юрты Березовский уезд
Дата рождения1761
Дата смерти08.03.1821
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Игин Иван Афанасьевич
Хорымпаульские юрты Березовский уезд
Бракосочетание
31.05.1783
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Лентина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Остеров Иван Карпович
Посолдинские юрты
Смерть
08.03.1821