Остерова (Игина) Акилина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остерова (Игина) Акилина Ивановна

Место рождения

Хорымпаульские юрты Березовский уезд

Дата рождения

1761

Дата смерти

08.03.1821

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Игин Иван Афанасьевич

Мать: не указана

Хорымпаульские юрты Березовский уезд
Бракосочетание
31.05.1783

Муж: Остеров Иван Карпович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Лентина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Остеров Иван Карпович

Посолдинские юрты
Смерть
08.03.1821
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