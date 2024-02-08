Понамаренко Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Понамаренко Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Понамаренко Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Понамаренко Вячеслав Владимирович
Мать ребёнка: Понамаренко Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Понамаренко Татьяна
Смерть
Неизвестно