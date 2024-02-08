Понамаренко Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Понамаренко Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Понамаренко Николай Ильич

Мать: Понамаренко Мария Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Понамаренко Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Понамаренко Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Понамаренко Вячеслав Владимирович

Мать ребёнка: Понамаренко Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Понамаренко Татьяна

Смерть
Неизвестно
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