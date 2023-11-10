Голицына (Стешнева) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1645
Дата смертиПосле 1689
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1645
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1664
Рождение ребёнка
1665
Сын: Голицын Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Голицын Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1671
Дочь: Одоевская Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Голицын Василий Васильевич
Рождение ребёнка
02.08.1676
Дочь: Змеева Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Голицын Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1689
Сын: Голицын Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Голицын Василий Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1689