Голицына (Стешнева) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицына (Стешнева) Евдокия Ивановна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1645

Дата смерти

После 1689

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1645

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1664

Муж: Голицын Василий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1665

Сын: Голицын Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Голицын Василий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1671

Дочь: Одоевская Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Голицын Василий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.08.1676

Дочь: Змеева Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Голицын Василий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1689

Сын: Голицын Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Голицын Василий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
После 1689
Москва, город федерального значения Москва
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