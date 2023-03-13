Латышева Анисья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышева Анисья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1880

Сын: Латышевъ Иванъ

Отец ребёнка: Латышевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Латышева Любовь

Отец ребёнка: Латышевъ Федоръ

Рождение ребёнка
24.10.1892

Сын: Латышевъ Ларионъ

Отец ребёнка: Латышевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.05.1901

Дочь: Константинъ

Отец ребёнка: Латышевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1905

Сын: Латышевъ Александръ

Отец ребёнка: Латышевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латышевъ Федоръ

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