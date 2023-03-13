Латышева Анисья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1880
Сын: Латышевъ Иванъ
Отец ребёнка: Латышевъ Федоръ
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Латышева Любовь
Отец ребёнка: Латышевъ Федоръ
Рождение ребёнка
24.10.1892
Сын: Латышевъ Ларионъ
Отец ребёнка: Латышевъ Федоръ
Рождение ребёнка
13.05.1901
Дочь: Константинъ
Отец ребёнка: Латышевъ Федоръ
Рождение ребёнка
25.09.1905
Сын: Латышевъ Александръ
Отец ребёнка: Латышевъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Латышевъ Федоръ