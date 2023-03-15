Potocki Roman Franciszek — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Potocki Roman Franciszek

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Место рождения

Radzyń Podlaski, Poland

Дата рождения

28.02.1750

Дата смерти

30.08.1809

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1755 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Radzyń Podlaski, Poland
Бракосочетание
1773

Жена: Elżbieta

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Krystyna

Мать ребёнка: Elżbieta

Of Podole,Lodzkiego,Poland
Смерть
30.08.1809
Wien, Austria
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