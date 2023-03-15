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Potocki Roman Franciszek
Potocki Roman Franciszek
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Место рождения
Radzyń Podlaski, Poland
Дата рождения
28.02.1750
Дата смерти
30.08.1809
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
(Lubomirska) Elżbieta
1755 г.р.
Дети
(Potocka) Krystyna
1776 г.р.
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Radzyń Podlaski, Poland
Бракосочетание
1773
Жена:
Elżbieta
Рождение ребёнка
1776
Дочь:
Krystyna
Мать ребёнка:
Elżbieta
Of Podole,Lodzkiego,Poland
Смерть
30.08.1809
Wien, Austria
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