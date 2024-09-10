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Петина (Хвостова) Мария Матвеева

Место рождения

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

01.04.1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1851 ст.

Отец: Хвостов Матвей Юдаевич

Мать: Хвостова Ирина Яковлева

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
23.10.1870 ст.

Муж: Петин Павел Евдокимов

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.08.1875 ст.

Дочь: Мастюгина (Петина) Наталья Павлова

Отец ребёнка: Петин Павел Евдокимов

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
До 1877

Сын: Петин Николай Павлов

Отец ребёнка: Петин Павел Евдокимов

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.06.1879 ст.

Дочь: Петина Анна Павлова

Отец ребёнка: Петин Павел Евдокимов

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
фонд №173, опись №16, дело №327, стр. 110
Рождение ребёнка
17.07.1887

Дочь: Петина Пераскева Павлова

Отец ребёнка: Петин Павел Евдокимов

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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