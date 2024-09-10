Петина (Хвостова) Мария Матвеева
Место рождения
Дата рождения01.04.1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1851 ст.
Отец: Хвостов Матвей Юдаевич
Мать: Хвостова Ирина Яковлева
Бракосочетание
23.10.1870 ст.
Рождение ребёнка
14.08.1875 ст.
Дочь: Мастюгина (Петина) Наталья Павлова
Отец ребёнка: Петин Павел Евдокимов
Рождение ребёнка
До 1877
Сын: Петин Николай Павлов
Отец ребёнка: Петин Павел Евдокимов
Рождение ребёнка
26.06.1879 ст.
Дочь: Петина Анна Павлова
Отец ребёнка: Петин Павел Евдокимов
фонд №173, опись №16, дело №327, стр. 110
Рождение ребёнка
17.07.1887
Дочь: Петина Пераскева Павлова
Отец ребёнка: Петин Павел Евдокимов
Смерть
Неизвестно