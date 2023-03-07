Чеканова (Кирилина) Нина Павлова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кирилин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирилин Станислав Павлович
Отец ребёнка: Кирилин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чеканов Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чеканов Алексей
Смерть
Неизвестно