Чеканова (Кирилина) Нина Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеканова (Кирилина) Нина Павлова

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Место рождения

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кирилин Павел

Мать: Кирилина Прасковья Михайлова

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирилин Станислав Павлович

Отец ребёнка: Кирилин Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чеканов Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеканов Алексей

Смерть
Неизвестно
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