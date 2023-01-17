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Кирилин Павел

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Место рождения

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирилин Станислав Павлович

Мать ребёнка: Чеканова Нина Павлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чеканова Нина Павлова

Мать ребёнка: Кирилина Прасковья Михайлова

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирилина Прасковья Михайлова

Смерть
Неизвестно
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