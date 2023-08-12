Михайлова - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова -

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1830 г.р.

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852 ст.

Сын: Михайлов Наум Емельянович

Отец ребёнка: Михайлов Емельян

д.Родниковка, Баклановская волость, Бугурусланский уезд, Самарская Губерния
Рождение ребёнка
Около 17.08.1866 ст.

Сын: Михайлов Пётр Емельянович

Отец ребёнка: Михайлов Емельян

д.Родниковка при р.Карсумель, Баклановская волость, Бугурусланский уезд, Самарская Губерния (№-2172 по СНМ 1910 год)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Емельян

Смерть
Неизвестно
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