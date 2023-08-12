Михайлова -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852 ст.
Сын: Михайлов Наум Емельянович
Отец ребёнка: Михайлов Емельян
д.Родниковка, Баклановская волость, Бугурусланский уезд, Самарская Губерния
Рождение ребёнка
Около 17.08.1866 ст.
Сын: Михайлов Пётр Емельянович
Отец ребёнка: Михайлов Емельян
д.Родниковка при р.Карсумель, Баклановская волость, Бугурусланский уезд, Самарская Губерния (№-2172 по СНМ 1910 год)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайлов Емельян
Смерть
Неизвестно