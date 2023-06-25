Проскурякова Васса Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Максин Дмитрий Митрофанович
Отец ребёнка: Зарубин Митрофан Борисович
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Максин Михей Митрофанович
Отец ребёнка: Зарубин Митрофан Борисович
Рождение ребёнка
25.03.1811
Сын: Зарубин Иван Митрофанович
Отец ребёнка: Зарубин Митрофан Борисович
Рождение ребёнка
Около 10.03.1812
Сын: Проскуряков Ефим Митрофанович
Отец ребёнка: Зарубин Митрофан Борисович
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Проскуряков Влас Ерофеевич
Отец ребёнка: Проскуряков Ерофей Михайлович
Рождение ребёнка
25.07.1818
Дочь: Проскурякова Параскева Ерофеевна
Отец ребёнка: Проскуряков Ерофей Михайлович
Рождение ребёнка
01.03.1823
Сын: Проскуряков Герасим Ерофеевич
Отец ребёнка: Проскуряков Ерофей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно