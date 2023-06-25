Проскурякова Васса Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проскурякова Васса Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Максин Дмитрий Митрофанович

Отец ребёнка: Зарубин Митрофан Борисович

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Максин Михей Митрофанович

Отец ребёнка: Зарубин Митрофан Борисович

Рождение ребёнка
25.03.1811

Сын: Зарубин Иван Митрофанович

Отец ребёнка: Зарубин Митрофан Борисович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 10.03.1812

Сын: Проскуряков Ефим Митрофанович

Отец ребёнка: Зарубин Митрофан Борисович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Проскуряков Влас Ерофеевич

Отец ребёнка: Проскуряков Ерофей Михайлович

Рождение ребёнка
25.07.1818

Дочь: Проскурякова Параскева Ерофеевна

Отец ребёнка: Проскуряков Ерофей Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.03.1823

Сын: Проскуряков Герасим Ерофеевич

Отец ребёнка: Проскуряков Ерофей Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проскуряков Ерофей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зарубин Митрофан Борисович

Смерть
Неизвестно