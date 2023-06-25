Зарубин Митрофан Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Максин Дмитрий Митрофанович
Мать ребёнка: Проскурякова Васса Тарасовна
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Максин Михей Митрофанович
Мать ребёнка: Проскурякова Васса Тарасовна
Рождение ребёнка
25.03.1811
Сын: Зарубин Иван Митрофанович
Мать ребёнка: Проскурякова Васса Тарасовна
Рождение ребёнка
Около 10.03.1812
Сын: Проскуряков Ефим Митрофанович
Мать ребёнка: Проскурякова Васса Тарасовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно