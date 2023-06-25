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Зарубин Митрофан Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Максин Дмитрий Митрофанович

Мать ребёнка: Проскурякова Васса Тарасовна

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Максин Михей Митрофанович

Мать ребёнка: Проскурякова Васса Тарасовна

Рождение ребёнка
25.03.1811

Сын: Зарубин Иван Митрофанович

Мать ребёнка: Проскурякова Васса Тарасовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 10.03.1812

Сын: Проскуряков Ефим Митрофанович

Мать ребёнка: Проскурякова Васса Тарасовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проскурякова Васса Тарасовна

Смерть
Неизвестно