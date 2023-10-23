Кугунурова Наталья Тахировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1984
Рождение ребёнка
12.03.2008
Дочь: Кугунурова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
05.05.2011
Рождение ребёнка
16.07.2012
Сын: Ильенко Константин Валерьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.07.2015
Сын: Ильенко Владимир Валерьевич
Отец ребёнка: не указан