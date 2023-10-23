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Кугунурова Наталья Тахировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1984

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1984

Отец: Кугунуров Тахир Васильевич

Мать: Черепанова Нина Владимировна

Рождение ребёнка
12.03.2008

Дочь: Кугунурова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
05.05.2011

Муж: Ильенко Валерий Павлович

Рождение ребёнка
16.07.2012

Сын: Ильенко Константин Валерьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.07.2015

Сын: Ильенко Владимир Валерьевич

Отец ребёнка: не указан

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