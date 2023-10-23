Черепанова Нина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1958
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1958
Рождение ребёнка
15.09.1984
Дочь: Кугунурова Наталья Тахировна
Отец ребёнка: Кугунуров Тахир Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кугунурова Гасымова Анастасия Тахировна
Отец ребёнка: Кугунуров Тахир Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кугунурова Евгения Тахировна
Отец ребёнка: Кугунуров Тахир Васильевич