Черепанова Нина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанова Нина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1958

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1958

Отец: Черепанов Владимир Алексеевич

Мать: Борисова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
15.09.1984

Дочь: Кугунурова Наталья Тахировна

Отец ребёнка: Кугунуров Тахир Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кугунурова Гасымова Анастасия Тахировна

Отец ребёнка: Кугунуров Тахир Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кугунурова Евгения Тахировна

Отец ребёнка: Кугунуров Тахир Васильевич

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