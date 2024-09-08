Краснов Александр Антонович
Место рожденияд Леонтьево Костромская губерния Кологривский уезд Халбужская волость
Дата рождения10.11.1901
Дата смерти11.06.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1901
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.06.1976
Москва, город федерального значения Москва
из крестьян. Член ВКП(б) ч 1920г Образование гражданское - 4 кл коммерческое у-ще гТифлис в 1918, профессия - письмоводитель. Красная Армия с 31 марта 1920 г -апрель 1920 красноармеец 5-го запасного п... Показать все