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Краснов Александр Антонович

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Место рождения

д Леонтьево Костромская губерния Кологривский уезд Халбужская волость

Дата рождения

10.11.1901

Дата смерти

11.06.1976

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1901

Отец: Краснов Антон Алексеевич

Мать: Краснова (Беляева) Александра Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснова (Федосова) Александра Николаевна

Смерть
11.06.1976
Москва, город федерального значения Москва
из крестьян. Член ВКП(б) ч 1920г Образование гражданское - 4 кл коммерческое у-ще гТифлис в 1918, профессия - письмоводитель. Красная Армия с 31 марта 1920 г -апрель 1920 красноармеец 5-го запасного п... Показать все

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