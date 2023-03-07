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Чернятев Прокопий Григорьевич

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Место рождения

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1669 ст.

Дата смерти

Около 1741 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1645 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1669 ст.

Отец: Чернятев Григорий Давидович

Мать: не указана

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1693 ст.

Сын: Чернятев Василий Прокопьевич

Мать ребёнка: - Елена Артемьевна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1696 ст.

Сын: Чернятев Гавриил Прокопьевич

Мать ребёнка: - Елена Артемьевна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1702 ст.

Дочь: Чернятева Прасковья Прокопьевна

Мать ребёнка: - Елена Артемьевна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1741 ст.
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