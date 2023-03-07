Чернятев Прокопий Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1669 ст.
Дата смертиОколо 1741 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1669 ст.
Отец: Чернятев Григорий Давидович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1693 ст.
Сын: Чернятев Василий Прокопьевич
Мать ребёнка: - Елена Артемьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1696 ст.
Сын: Чернятев Гавриил Прокопьевич
Мать ребёнка: - Елена Артемьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1702 ст.
Дочь: Чернятева Прасковья Прокопьевна
Мать ребёнка: - Елена Артемьевна
Смерть
Около 1741 ст.