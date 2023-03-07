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Чернятев Григорий Давидович

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Место рождения

Русское, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Около 1645 ст.

Дата смерти

До 1710 ст.

Пол

Мужской

Отец

1615 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1645 ст.

Отец: Чернятев Давид Афонасьевич

Мать: не указана

Русское, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1669 ст.

Сын: Чернятев Прокопий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1674 ст.

Сын: Чернятев Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1687 ст.

Сын: Чернятев Корнил Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1690 ст.

Сын: Чернятев Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1710 ст.
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