Чернятев Григорий Давидович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1645 ст.
Дата смертиДо 1710 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1645 ст.
Отец: Чернятев Давид Афонасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1669 ст.
Сын: Чернятев Прокопий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1674 ст.
Сын: Чернятев Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1687 ст.
Сын: Чернятев Корнил Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1690 ст.
Сын: Чернятев Иван Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1710 ст.