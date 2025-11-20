Жарикова (Жирнова) Екатерина Егоровна
женский, родилась Неизвестно
ОтецЖирнов Егор Андреевич1896 г.р.
Мать(Трушкина) Матрена25.03.1898 г.р.
Дети
Жариков НиколайНеизвестно г.р.
(Жарикова) ВалентинаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жирнов Егор Андреевич
Мать: (Трушкина) Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жариков Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жарикова) Валентина
Отец ребёнка: Жариков Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жариков Николай
Отец ребёнка: Жариков Виктор
Похороны
Неизвестно
Пятилетка, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область