Жарикова (Жирнова) Екатерина Егоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Жарикова (Жирнова) Екатерина Егоровна

Автор
ОЩ
Щербакова О.

женский, родилась Неизвестно

Отец
Жирнов Егор Андреевич1896 г.р.
Мать
(Трушкина) Матрена25.03.1898 г.р.
Дети
Жариков НиколайНеизвестно г.р.
(Жарикова) ВалентинаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жирнов Егор Андреевич

Мать: (Трушкина) Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жариков Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жарикова) Валентина

Отец ребёнка: Жариков Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жариков Николай

Отец ребёнка: Жариков Виктор

Похороны
Неизвестно
Пятилетка, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область

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