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(Трушкина) Матрена

Место рождения

Мосты, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

25.03.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

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Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1898

Отец: Трушкин Иван Андреевич

Мать: Трушкина Марина Петровна

Мосты, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жирнов Егор Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жирнов Егор Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жирнов Егор Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жирнов Егор Андреевич

Смерть
Неизвестно
Пятилетка, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
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