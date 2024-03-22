(Трушкина) Матрена
Место рождения
Дата рождения25.03.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1898
Отец: Трушкин Иван Андреевич
Мать: Трушкина Марина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Пятилетка, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область