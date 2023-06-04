Полуянова Антонина Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кожевников Кузьма
Мать: Кожевникова а
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полуянов Иннокентий Дмитриевич
Отец ребёнка: Полуянов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полуянова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Полуянов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полуянов Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Полуянов Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полуянов Дмитрий
Смерть
Неизвестно