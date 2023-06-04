Полуянова Антонина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полуянова Антонина Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кожевников Кузьма

Мать: Кожевникова а

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полуянов Иннокентий Дмитриевич

Отец ребёнка: Полуянов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полуянова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Полуянов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полуянов Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Полуянов Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полуянов Дмитрий

Смерть
Неизвестно