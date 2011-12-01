Полуянов Константин Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1938
Дата смерти01.12.2011
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1938
Отец: Полуянов Дмитрий
Рождение ребёнка
02.06.1966
Дочь: Кулакова Светлана Константиновна
Мать ребёнка: Полуянова Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
29.10.1976
Дочь: Жарникова Надежда Константиновна
Мать ребёнка: Полуянова Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полуянов Сергей Константинович
Мать ребёнка: Полуянова Людмила Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.12.2011