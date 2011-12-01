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Полуянов Константин Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1938

Дата смерти

01.12.2011

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1938

Отец: Полуянов Дмитрий

Мать: Полуянова Антонида Кузьминична

Рождение ребёнка
02.06.1966

Дочь: Кулакова Светлана Константиновна

Мать ребёнка: Полуянова Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
29.10.1976

Дочь: Жарникова Надежда Константиновна

Мать ребёнка: Полуянова Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полуянов Сергей Константинович

Мать ребёнка: Полуянова Людмила Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полуянова Людмила Ивановна

Смерть
01.12.2011