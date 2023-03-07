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Куранова Клавдия Васильевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 01.02.1891 ст.

Дата смерти

17.10.1892 ст.

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

Вычислено 1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 01.02.1891 ст.

Отец: Куранов Василий Михайлович

Мать: Куранова Анна Николаевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещанин Арефа Константинович Хлебников и казака Александра Константиновича Аристова дочь девица Мария https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-5 файл 13 номер 10 В семейном с... Показать все
Смерть
17.10.1892 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от дифтерита в возрасте 1 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-10 файл 62 номер 197
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