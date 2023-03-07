Куранова Клавдия Васильевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 01.02.1891 ст.
Дата смерти17.10.1892 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 01.02.1891 ст.
Восприемники: мещанин Арефа Константинович Хлебников и казака Александра Константиновича Аристова дочь девица Мария https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-5 файл 13 номер 10 В семейном с... Показать все
Смерть
17.10.1892 ст.
Умерла от дифтерита в возрасте 1 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-10 файл 62 номер 197