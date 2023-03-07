Куранова Анна Николаевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
В семейном списке 1892 года 27 лет
Бракосочетание
Около 1890
Рождение ребёнка
Вычислено 01.02.1891 ст.
Дочь: Куранова Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Куранов Василий Михайлович
Восприемники: мещанин Арефа Константинович Хлебников и казака Александра Константиновича Аристова дочь девица Мария https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-5 файл 13 номер 10 В семейном с... Показать все
Рождение ребёнка
29.11.1893 ст.
Сын: Куранов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Куранов Василий Михайлович
Восприемники: мещане Николай Яковлевич Тутаринов и Капитолина Ивановна Антонова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-11 файл 81 номер 158 В семейном списке 1895 года 2 лет
Рождение ребёнка
07.04.1897 ст.
Дочь: Куранова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Куранов Василий Михайлович
Восприемники: мещане Николай Яковлевич Тутаринов и Капитолина Ивановна Антонова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-23 файл 14 номер 34
Рождение ребёнка
06.03.1900 ст.
Дочь: Куранова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Куранов Василий Михайлович
Восприемники: мещане Михаил Константинович Хлебников и Вера Яковлевна Колобзарова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-32 файл16 номер 36
Рождение ребёнка
09.08.1902 ст.
Дочь: Куранова Наталия Васильевна
Отец ребёнка: Куранов Василий Михайлович
Восприемники: мещане Яков Федорович Малетин и Вера Яковлевна Киселева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-39 файл 40 номер 117
Рождение ребёнка
13.07.1904 ст.
Сын: Куранов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Куранов Василий Михайлович
Восприемники: мещане Николай Яковлевич Тутаринов и девица Мария Яковлевна Антонова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-47 файл 36 номер 87
Смерть
Неизвестно