Мальцев Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцев Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1969

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1969

Отец: Мальцев Василий

Мать: Мальцева Неизвестно

Бракосочетание
02.03.1991

Жена: Мальцева Татьяна Георгиевна

Рождение ребёнка
04.06.1992

Дочь: Мальцева Ирина Дмитриевна

Мать ребёнка: Мальцева Татьяна Георгиевна

Колпино, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Евгений Дмитриевич

Мать ребёнка: Мальцева Татьяна Георгиевна

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