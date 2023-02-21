Мальцев Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1969
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1969
Отец: Мальцев Василий
Мать: Мальцева Неизвестно
Бракосочетание
02.03.1991
Рождение ребёнка
04.06.1992
Дочь: Мальцева Ирина Дмитриевна
Мать ребёнка: Мальцева Татьяна Георгиевна
Колпино, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальцев Евгений Дмитриевич
Мать ребёнка: Мальцева Татьяна Георгиевна