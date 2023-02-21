Мальцева (Напреева) Татьяна Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1969
Отец: Напреев Георгий
Мать: Напреева Нонна
Бракосочетание
02.03.1991
Рождение ребёнка
04.06.1992
Дочь: Мальцева Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Мальцев Дмитрий Васильевич
Колпино, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальцев Евгений Дмитриевич
Отец ребёнка: Мальцев Дмитрий Васильевич