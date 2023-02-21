Мальцева (Напреева) Татьяна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева (Напреева) Татьяна Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1969

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1969

Отец: Напреев Георгий

Мать: Напреева Нонна

Бракосочетание
02.03.1991

Муж: Мальцев Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
04.06.1992

Дочь: Мальцева Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Мальцев Дмитрий Васильевич

Колпино, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Евгений Дмитриевич

Отец ребёнка: Мальцев Дмитрий Васильевич

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