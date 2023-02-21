Головин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головин Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Геннадий

Мать ребёнка: Головина Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Анатолий

Мать ребёнка: Головина Валентина

Смерть
Неизвестно
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