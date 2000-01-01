Головина (Минина) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина (Минина) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1934

Дата смерти

02.10.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1934

Отец: Минин Николай

Мать: Минина Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Анатолий

Отец ребёнка: Головин Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Геннадий

Отец ребёнка: Головин Виктор

Смерть
02.10.1994
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