Головина (Минина) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1934
Дата смерти02.10.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1934
Отец: Минин Николай
Мать: Минина Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Головин Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головин Анатолий
Отец ребёнка: Головин Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головин Геннадий
Отец ребёнка: Головин Виктор
Смерть
02.10.1994