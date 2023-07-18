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Румянцев Никита Иванович

Место рождения

д. Бакшино

Дата рождения

29.03.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1787 г.р.

Мать

Около 1790 г.р.

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1823

Отец: Иван Дмитриевич

Мать: Марья Матвеевна

д. Бакшино
29.03.1823 г д. Бакшина крестьянина Ивана Дмитриевна от жены его Марьи родился сын Никита. Воспреемником был Костромской Епархии сельца Пизцова господина генерала Петра Александровича крестьянин Алекс... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Смирнова Татьяна Никитишна

Мать ребёнка: Анна Андриановна (Андреевна)

д. Бакшино
Смерть
Неизвестно
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