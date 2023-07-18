Румянцев Никита Иванович
Место рожденияд. Бакшино
Дата рождения29.03.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.03.1823
Отец: Иван Дмитриевич
Мать: Марья Матвеевна
д. Бакшино
29.03.1823 г д. Бакшина крестьянина Ивана Дмитриевна от жены его Марьи родился сын Никита. Воспреемником был Костромской Епархии сельца Пизцова господина генерала Петра Александровича крестьянин Алекс... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Смирнова Татьяна Никитишна
Мать ребёнка: Анна Андриановна (Андреевна)
д. Бакшино
Смерть
Неизвестно