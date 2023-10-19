Рудской Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рудской Виктор
Мать: Калмык Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рудская Вероника Сергеевна
Мать ребёнка: Бабенко Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рудская Виктория Сергеевна
Мать ребёнка: Бабенко Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабенко Елена
Смерть
1996