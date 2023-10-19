Рудской Сергей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРудской Сергей Викторович

Рудской Сергей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рудской Виктор

Мать: Калмык Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рудская Вероника Сергеевна

Мать ребёнка: Бабенко Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рудская Виктория Сергеевна

Мать ребёнка: Бабенко Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабенко Елена

Смерть
1996
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close