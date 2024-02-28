Калмык (Бирюк) Нина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1949
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: Бирюк Иван Павлович
Мать: Бирюк Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Большакова Елена Викторовна
Отец ребёнка: Рудской Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рудской Сергей Викторович
Отец ребёнка: Рудской Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рудской Виктор