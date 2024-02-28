Калмык (Бирюк) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмык (Бирюк) Нина Ивановна

Место рождения

Прохладный, Прохладный, Кабардино-Балкарская Республика

Дата рождения

1949

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Бирюк Иван Павлович

Мать: Бирюк Мария Алексеевна

Прохладный, Прохладный, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Большакова Елена Викторовна

Отец ребёнка: Рудской Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудской Сергей Викторович

Отец ребёнка: Рудской Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калмык Сергей Иванович

Прохладный, Прохладный, Кабардино-Балкарская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудской Виктор

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