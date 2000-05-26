Мякишев Степан Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мякишев Степан Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1919

Дата смерти

26.05.2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1955 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1919

Отец: Мякишев Георгий

Мать: Мякишева ?

Рождение ребёнка
24.07.1955

Сын: Мякишев Михаил Степанович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
26.05.2000
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