Мякишев Степан Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1919
Дата смерти26.05.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1919
Отец: Мякишев Георгий
Мать: Мякишева ?
Рождение ребёнка
24.07.1955
Сын: Мякишев Михаил Степанович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.05.2000