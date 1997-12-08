Мякишев Михаил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1955
Дата смерти08.12.1997
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1955
Отец: Мякишев Степан Георгиевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мякишева Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мякишева Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мякишева Ольга
Смерть
08.12.1997