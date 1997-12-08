Мякишев Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мякишев Михаил Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1955

Дата смерти

08.12.1997

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

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Жена

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1955

Отец: Мякишев Степан Георгиевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мякишева Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мякишева Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мякишева Ольга

Смерть
08.12.1997
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