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Кузнецов Александр Стефанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1876

Сын: Кузнецев Никанор Александров

Мать ребёнка: Кузнецева Мария Степанова

Рождение ребёнка
21.08.1878 ст.

Сын: Кузнецев Петр Александров

Мать ребёнка: Кузнецева Мария Степанова

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
06.02.1881 ст.

Сын: Кузнецов Феодор Александров

Мать ребёнка: Кузнецева Мария Степанова

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
27.05.1885 ст.

Дочь: Елена Александрова

Мать ребёнка: Кузнецева Мария Степанова

Рождение ребёнка
26.04.1888 ст.

Дочь: Глафира Александрова

Мать ребёнка: не указана

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
воспр. священник Иоанн Казанский
Место жительства
Неизвестно
Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Смерть
Неизвестно
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