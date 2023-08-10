Кузнецов Александр Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1876
Сын: Кузнецев Никанор Александров
Мать ребёнка: Кузнецева Мария Степанова
Рождение ребёнка
21.08.1878 ст.
Сын: Кузнецев Петр Александров
Мать ребёнка: Кузнецева Мария Степанова
Рождение ребёнка
06.02.1881 ст.
Сын: Кузнецов Феодор Александров
Мать ребёнка: Кузнецева Мария Степанова
Рождение ребёнка
27.05.1885 ст.
Дочь: Елена Александрова
Мать ребёнка: Кузнецева Мария Степанова
Рождение ребёнка
26.04.1888 ст.
Дочь: Глафира Александрова
Мать ребёнка: не указана
воспр. священник Иоанн Казанский
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно