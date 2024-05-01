Шведова (Кузнецова) Устинья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шведова (Кузнецова) Устинья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Николай Кондратьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шведов Матвей Титович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Шведов Григорий Матвеевич

Отец ребёнка: Шведов Матвей Титович

Гужиры, Тункинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
04.06.1928

Сын: Шведов Георгий Матвеевич

Отец ребёнка: Шведов Матвей Титович

Торы, Тункинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1930

Сын: Шведов Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Шведов Матвей Титович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно

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