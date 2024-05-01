Шведова (Кузнецова) Устинья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецов Николай Кондратьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1918
Сын: Шведов Григорий Матвеевич
Отец ребёнка: Шведов Матвей Титович
Гужиры, Тункинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
04.06.1928
Отец ребёнка: Шведов Матвей Титович
Торы, Тункинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Шведов Матвей Титович
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно