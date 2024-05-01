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Шведов Матвей Титович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Шветов Тит

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шведова (Кузнецова) Устинья Николаевна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Шведов Григорий Матвеевич

Мать ребёнка: Шведова (Кузнецова) Устинья Николаевна

Гужиры, Тункинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
04.06.1928

Сын: Шведов Георгий Матвеевич

Мать ребёнка: Шведова (Кузнецова) Устинья Николаевна

Торы, Тункинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1930

Сын: Шведов Алексей Матвеевич

Мать ребёнка: Шведова (Кузнецова) Устинья Николаевна

Смерть
Неизвестно

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