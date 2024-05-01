Шведов Матвей Титович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Шветов Тит
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1918
Сын: Шведов Григорий Матвеевич
Мать ребёнка: Шведова (Кузнецова) Устинья Николаевна
Гужиры, Тункинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
04.06.1928
Мать ребёнка: Шведова (Кузнецова) Устинья Николаевна
Торы, Тункинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Шведова (Кузнецова) Устинья Николаевна
Смерть
Неизвестно