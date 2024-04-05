Nankiewicz (Мельникова) Любовь
Место рожденияГродно
Дата рождения13.08.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1957
Отец: Мельников Федор
Гродно
Бракосочетание
26.01.1977
Муж: Nankiewicz Henryk
Гродно
Рождение ребёнка
01.10.1977
Дочь: Василенко (Nankiewicz) Любовь
Отец ребёнка: Nankiewicz Henryk
Рождение ребёнка
16.08.1980
Сын: Нанкевич Nankiewicz Дмитрий
Отец ребёнка: Nankiewicz Henryk
Гродно