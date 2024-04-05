Nankiewicz (Мельникова) Любовь 13.08.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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Nankiewicz (Мельникова) Любовь

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Место рождения

Гродно

Дата рождения

13.08.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1957

Отец: Мельников Федор

Мать: Мельникова (Иванова) Евдокия

Гродно
Бракосочетание
26.01.1977

Муж: Nankiewicz Henryk

Гродно
Рождение ребёнка
01.10.1977

Дочь: Василенко (Nankiewicz) Любовь

Отец ребёнка: Nankiewicz Henryk

Рождение ребёнка
16.08.1980

Сын: Нанкевич Nankiewicz Дмитрий

Отец ребёнка: Nankiewicz Henryk

Гродно

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