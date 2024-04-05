Nankiewicz Henryk 25.06.1952 — найти родственников по фамилии на Familio
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Nankiewicz Henryk

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Место рождения

Filewicze

Дата рождения

25.06.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1952

Отец: Nankiewicz Mieczysław

Мать: Nankiewicz (Khurs) Zofia

Filewicze
Бракосочетание
26.01.1977

Жена: Nankiewicz (Мельникова) Любовь

Гродно
Рождение ребёнка
01.10.1977

Дочь: Василенко (Nankiewicz) Любовь

Мать ребёнка: Nankiewicz (Мельникова) Любовь

Рождение ребёнка
16.08.1980

Сын: Нанкевич Nankiewicz Дмитрий

Мать ребёнка: Nankiewicz (Мельникова) Любовь

Гродно

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