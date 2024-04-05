Nankiewicz Henryk
Место рожденияFilewicze
Дата рождения25.06.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1952
Отец: Nankiewicz Mieczysław
Мать: Nankiewicz (Khurs) Zofia
Filewicze
Бракосочетание
26.01.1977
Гродно
Рождение ребёнка
01.10.1977
Дочь: Василенко (Nankiewicz) Любовь
Мать ребёнка: Nankiewicz (Мельникова) Любовь
Рождение ребёнка
16.08.1980
Сын: Нанкевич Nankiewicz Дмитрий
Мать ребёнка: Nankiewicz (Мельникова) Любовь
Гродно