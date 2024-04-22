Утюпин Григорий Григорьев
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смерти1773
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1722
Отец: Утюпин Григорий Ефтифеев
43 лет в 1763 г., умре в 1773 году РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.236 об, 237 25 лет в 1748 г... Показать все
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Утюпина Авдотья Васильева
3 года в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1773
умре в 1773 году РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)