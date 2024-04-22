Утюпин Григорий Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУтюпин Григорий Григорьев

Утюпин Григорий Григорьев

Место рождения

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1722

Дата смерти

1773

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Утюпин Григорий Ефтифеев

Мать: не указана

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
43 лет в 1763 г., умре в 1773 году РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.236 об, 237 25 лет в 1748 г... Показать все
Рождение ребёнка
1779

Сын: Утюпин Федор Григорьев

Мать ребёнка: Утюпина Авдотья Васильева

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
3 года в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Утюпина Авдотья Васильева

Смерть
1773
Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
умре в 1773 году РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close