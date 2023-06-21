Заровнятных (Коржавина) Елизавета Аббакумовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коржавин Аббакум
Мать: Коржавина Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Заровнятных Павел
Смерть
Неизвестно