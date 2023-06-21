Заровнятных (Коржавина) Елизавета Аббакумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заровнятных (Коржавина) Елизавета Аббакумовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1852 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коржавин Аббакум

Мать: Коржавина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заровнятных Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заровнятных Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заровнятных Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заровнятных Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заровнятных Павел

Смерть
Неизвестно